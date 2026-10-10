Спортсменки Самарской области завоевали медали Чемпионата и Первенства мира по роллер-спорту

Блестящие результаты везут спортсменки Самарской области с Чемпионата и Первенства мира по роллер-спорту,сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Соревнования прошли в Парагвае.

Софья Анисимова завоевала два золота Первенства мира в дисциплинах «фристайл‑слалом» и «фристайл‑слалом‑трюк». Тренер – Сергей Козлов.

Вероника Жерельникова – золото Первенства мира и новый рекорд мира – 142 см в дисциплине «фристайл‑слалом – прыжок в высоту»! Тренер – Роман Акберов.

Анна Кукушкина – золото Чемпионата мира в дисциплине «слайды». Тренер – Анастасия Кукушкина.

Екатерина Кукушкина – 10‑е место и личный рекорд в дисциплине «фристайл‑слалом — скоростной». Тренер – Анастасия Кукушкина.

Поздравляю наших чемпионок, наставников и всех, кто вкладывал силы в эти победы!" - отметил губернатор в "МАКС".

Фото: Вячеслав Федорищев / "МАКС"