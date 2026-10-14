Завершена укладка верхнего слоя в рамках ремонта трассы «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки  

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Кошкинском и Сергиевском районах с опережением графика ремонтируют участок протяжённостью 51,7 км — самый длинный объект дорожного ремонта 2026 года, поэтому завершить его планируют в 2027-м.

Уже обустроены пешеходные переходы с искусственными неровностями (скоро их оснастят светодиодными светофорами Т.7), установлены новые павильоны для общественного транспорта, завершается установка знаков и нанесение разметки.

Параллельно ремонтируют 6 мостов — через Кондурчу, Старицу, Быковку, Иржу, Липовку и Королевку. Общая готовность — 85%. Мосты через Кондурчу и Старицу откроют для движения уже в этом году, по остальным проезд идёт без ограничений.

Дорога важна для транспортной доступности, безопасности и экономики обоих районов, а также входит в маршрут из Самарской области в Татарстан через Нурлат.

Фото: минтранс СО