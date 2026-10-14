В Приволжском районе завершается капремонт региональной автодороги

В Приволжском районе Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершается капитальный ремонт областной автомобильной дороги «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка. Трасса имеет ключевое значение для транспортной доступности и качества жизни жителей села Бестужевка и соседних населённых пунктов. Кроме того, она ведёт к паромной переправе через Волгу — через неё жители добираются в соседние районы и в Самару.

Протяжённость ремонтируемого участка — 19,4 км. В настоящее время на всём протяжении уложен нижний слой покрытия, завершается укладка верхнего слоя — осталось 1,5 км. Уже начато нанесение разметки. Впереди — установка новых дорожных знаков и сигнальных столбиков. В границах посёлка Нижняя Сызрань построены тротуары и смонтировано уличное освещение — это делает маршруты безопаснее для пешеходов.

«Дорога протяжённостью свыше 19 километров находилась в аварийном состоянии — по сути, проезда не было. Сейчас проезд для жителей обеспечен на всём протяжении. Предусмотрен двухслойный асфальтобетон, есть участки нового строительства и уширения. Уже завершены и предъявлены работы по освещению, установлены автобусные павильоны и тротуары», — говорит представитель подрядной организации Михаил Цибин.

Ход работ контролируют общественники и жители населенных пунктов. , «О состоянии этой дороги жители говорили давно, поэтому объект у нас на особом контроле. Выезжали на место, смотрели, как укладывается покрытие и обустраиваются тротуары. Важно, что помимо самого ремонта решаются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения», — подчеркивает член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Лушин.

«Мы просто на седьмом небе от счастья. Теперь до района добираемся за пятнадцать-двадцать минут. А мы ведь здесь живём, занимаемся сельским хозяйством, у всех работа. Хочется всё переделать и вечером выйти сюда — тут горят фонари, есть тротуар, можно просто погулять. Такого в нашей деревне никогда не было», — отметила жительница села Бестужевка Наталья Арбузова.

фото: пресс-служба правительства СО