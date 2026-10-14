В Кинельском районе недропользователь выплатил ущерб за несанкционированную добычу песка

Выход за пределы лицензионного участка «Михайловский-2» в Кинельском районе зафиксировал космический мониторинг. На месте эконадзор минприроды обследовал территорию и составил материалы проверки, которые позже были направлены в суд. Объем песка, добытого за пределами лицензии, составил 300 куб. м. Ущерб оценен в 115 тыс. рублей.



Ранее в Сызранском районе инспекторы эконадзора выявили ущерб недрам на сумму 4,3 млн рублей. Суд удовлетворил иск к недропользователю, сейчас судебные приставы взыскивают сумму в принудительном порядке, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: минприродц СО