В Кинельском районе недропользователь выплатил ущерб за несанкционированную добычу песка

Я нашел ошибку
Главные новости:
На совещании полпреда Игоря Комарова с главами регионов ПФО были подведены итоги выборов. Особое внимание уделили участию в голосовании ветеранов СВО, защитников Отечества.
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании полпреда Игоря Комарова с главами регионов ПФО
Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало аналитический доклад «Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Российской Федерации 2025».
Самарская область в тройке лидеров рейтинга АСИ по ряду показателей поддержки семей
14 октября состоялось заседание Правительства Самарского региона под председательством председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова.
На заседании облправительства представлены прогноз социально-экономического развития региона и проект областного бюджета на ближайшие три года
С октября 2026 по апрель 2027 года в Самаре пройдёт городской литературный фестиваль «Белая ладья».
В Самаре стартует литературный фестиваль «Белая ладья»
В следующем матчи "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают воронежский "Факел. Игра 11 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 17 октября, в 15:00.
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Балтике" - 0:2
Ежегодно в Самарской области выявляется порядка 2000 новых случаев рака молочной железы. При условии раннего выявления заболевание успешно поддается лечению.
Более 1000 операций по поводу рака молочной железы провели в Самарском онкодиспансере в 2026 году
Молодежный день РЭН-2026 – открытие Международного форума «Российская энергетическая неделя» - состоялось 14 октября 2026 года в Москве.
Самарская делегация принимает участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя»
Спортплощадка построена в 2026 году за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области».
В Жигулевске на улице Репина появилась новая спортплощадка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.87
-0.05
EUR 93.77
-0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Кинельском районе недропользователь выплатил ущерб за несанкционированную добычу песка

229
Выход за пределы лицензионного участка «Михайловский-2» в Кинельском районе зафиксировал космический мониторинг.

Выход за пределы лицензионного участка «Михайловский-2» в Кинельском районе зафиксировал космический мониторинг. На месте эконадзор минприроды обследовал территорию и составил материалы проверки, которые позже были направлены в суд. Объем песка, добытого за пределами лицензии, составил 300 куб. м. Ущерб оценен в 115 тыс. рублей.

Ранее в Сызранском районе инспекторы эконадзора выявили ущерб недрам на сумму 4,3 млн рублей. Суд удовлетворил иск к недропользователю, сейчас судебные приставы взыскивают сумму в принудительном порядке, сообщает пресс-служба минприроды СО.

 

Фото:   минприродц СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу
14 октября 2026  10:18
Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу
348
На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева.
13 октября 2026  17:45
Вячеслав Федорищев поручил обеспечить все необходимые меры безопасности на Параде Памяти
601
Сегодня, 13 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялось мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в
13 октября 2026  15:23
Губернатор Вячеслав Федорищев наградил аграриев Самарской области
616
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
13 октября 2026  11:46
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
591
Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах
12 октября 2026  11:58
Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах
640
Весь список