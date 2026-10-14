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Семейный отдых на природе - популярное направление среди жителей и гостей Самарской области

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Отдых на природе и знакомство с животными в экопарке «Маламут Ленд». Туристическая площадка расположена в живописном месте между Самарой и Тольятти.

Семейный отдых на природе является одним из наиболее популярных направлений среди жителей и гостей Самарской области. Одним из ярких примеров такого успешного проекта является экопарк «Маламут Ленд».

Туристическая площадка расположена в живописном месте между Самарой и Тольятти. Парк предлагает гостям насыщенную программу, общение с животными и активный отдых на свежем воздухе.

Сердцем экопарка является питомник ездовых собак. На территории проживает более 80 животных северных пород. Особая гордость парка – Олений дворик, где живет семья пятнистых оленей. Летом здесь появилось потомство, что сделало локацию особенно популярной у туристов. В парке альпак можно пообщаться с пушистыми обитателями непосредственно внутри вольера. Еще одна площадка – контактный зоопарк «Деревенька», где представлены более 20 видов животных.

Для активного досуга действуют веревочные парки Тундра и Тайга, регулярно проходят экскурсии и мастер-классы. Гостям доступны проживание в домиках и сафари-тентах, а также питание в ресторане Север.

Проект получил поддержку министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

 

Фото:  пресс-служба министерства туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

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