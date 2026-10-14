ГАИ и «Родительский патруль» провели в регионе  профилактические мероприятия с детьми и их родителями

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции и «Родительский патруль» провели профилактические мероприятия с детьми и их родителями.

В образовательных организациях Самарской области на постоянной основе организована работа с родителями, направленная на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Так, в Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции совместно с «Родительским патрулем» возле пешеходного перехода около школы напоминали ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, раздавая информационные памятки.

Школьникам рассказали о необходимости быть внимательными вблизи проезжей части, разъяснили, какими последствиями чревато использование во время перехода дороги наушников и гаджетов, которые отвлекают внимание.

А в связи с сокращением светового дня в осенний период полицейские напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов. Госавтоинспекторы вручили ученикам световозвращающие наклейки и призвали их строго соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области