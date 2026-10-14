В кейс-чемпионате федеральной программы «Обучение служением» в Самарской области приняли участие 30 команд

На базе Ресурсного центра добровольчества Самарской области прошел кейс-чемпионат федеральной программы «Обучение служением». Он объединил 30 команд и около 180 участников. Среди них студенты колледжей и вузов, а также школьники региона.

Программа «Обучение служением» объединяет академические знания с практической деятельностью, направленной на решение общественно значимых задач. Организации и некоммерческие объединения размещают свои реальные задачи на платформе Добро.рф, а молодежь решает их как полноценные проекты. Студенты и школьники применяют знания на практике, а некоммерческий сектор получает свежие идеи и готовые решения.

Задания для чемпионата предоставили различные организации. Ресурсный центр добровольчества искал пути налаживания партнерства с бизнес-структурами. Самарский Союз Молодежи прорабатывал вопрос удержания интереса молодежи. Экологическая организация АНО «ЭКИТ» предложила школьникам найти решение для безопасной утилизации лекарств. Команды по 5–6 человек готовили решения и защищали свои проекты. По итогам в финал вышли 10 сильнейших команд, которые доработали свои проекты по дополнительному заданию. Для многих участников это был первый опыт работы с настоящим запросом от организации, а не с учебной задачей.

«Эта программа помогает реализовать свои идеи и помогать другим, тем, кто не всегда может справиться сам. Наш кейс был про то, как Ресурсному центру добровольчества выстроить сотрудничество с бизнесом и объединить силы в общем продукте. Участие в программе - очень интересный опыт, и он развивает самые разные навыки», — поделилась студентка Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Карина Москвитина.

Команды старались довести идею до результата, который организация потом сможет внедрить в своей работе.

«Для меня «Обучение служением» — это когда человек не справляется с задачей в одиночку, а привлекает инициативных, креативных ребят, чтобы вместе найти решение. Наш кейс был у «Волонтеров Победы»: на крупные события люди приходят, а на небольшие - набрать сложно. Мы предложили рейтинг активности, когда за участие в маленьких мероприятиях волонтер получает баллы и доступ к участию в крупных. Программа масштабная и реально помогает, и тем, кто придумывает, и тем, кто решает проблему», - рассказал студент Тольяттинского социально-педагогического колледжа Павел Антонов.

Чемпионат помогает организациям находить ответы на свои вопросы силами мотивированной молодежи и одновременно знакомит регион с программой «Обучение служением». Итогом стали готовые решения, которые организации смогут обсуждать и внедрять в работу.

Фото: Ресурсный центр добровольчества Самарской области