В Музее Модерна откроют выставку «Роскошь и быт в эпоху модерна»

Здания в стиле модерн уже более века украшают улицы старой Самары. Их красота и изящество вдохновляют и местных жителей, и гостей города. Модерн напоминает нам о природе, но сам он появился в городе, где уже была развита инфраструктура и экономические отношения. Черты этого стиля можно увидеть не только в личных особняках, но и в промышленных зданиях.



Архитектурный модерн – это производное культуры купеческого сословия. Именно благодаря купечеству Самара превратилась в торговый и промышленный центр Поволжья. Купцы занимались благотворительностью, создавали рабочие места, развивали культуру. История особняков в стиле модерн всегда связана с историей купечества, а купечество входило в общую социальную систему городской жизни, где энергичное купеческое меньшинство соседствовало с массами крестьян, мещан и рабочих. Чтобы построить роскошный особняк на заработанные торговлей средства, нужно было нанять работоспособных людей, у которых были отличающиеся от купеческих интересы и потребности.



Новая выставка Музея Модерна строится на сопоставлении материальной культуры состоятельных и нуждающихся сословий. Через экспонаты, относящиеся ко времени рубежа 19-20 веков, выставка представляет реальные истории самарского прошлого о взаимодействии представителей различных социальных групп. На выставке будут представлены вещи, связанные с известными купеческими и дворянскими фамилиями (А.Н.Шихобалов, А.Ф. фон Вакано, Е.Н.Аннаев, Н.А.Савинов, А.Н.Наумов), и предметы быта простых людей.



Выставка «Роскошь и быт в эпоху модерна» — это попытка показать социальную ткань Самары начала ХХ века во всей её сложности. Через сопоставление предметов мы стремимся передать дух времени, когда рядом существовали разные миры, и вместе они создавали неповторимый облик города.



На выставке представлены предметы из фондов Музея Алабина, Самарского художественного музея и частных коллекций.

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Фото: минкульт СО