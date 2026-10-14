Самарские фехтовальщики - призеры всероссийских соревнований «Золотая осень»

В Казани завершились всероссийские соревнования по фехтованию «Золотая осень». Участниками стали спортсмены до 15 лет. Среди призеров - представители сборной Самарской области.
Сабля
Мирон Князьков - серебро
Самарская область - Санкт-Петербург (Максим Безденежный, Мирон Князьков, Руслан Родин) - бронза
Шпага
Рамзан Ягудин - золото
Кирилл Нефедов - бронза
Алексей Кустов - бронза
ЦСКА Самара (Иван Власов, Иван Казаков, Алексей Кустов, Рамзан Ягудин) - серебро
СШОР-17 - Империя фехтования (Кирилл Нефедов, Максим Чухонцев, Илья Яковлев) - бронза
СШОР-17 1 (Надежда Волкова, Алиса Дорогова, Мария Кумирова, Анна Седых) - серебро
Рапира
Петр Сурков - золото
Фото: Федерация фехтования России / минспорта СО