Самарские фехтовальщики - призеры всероссийских соревнований «Золотая осень»

В Казани завершились всероссийские соревнования по фехтованию «Золотая осень». Участниками стали спортсмены до 15 лет. Среди призеров - представители сборной Самарской области.

Сабля

Мирон Князьков - серебро

Самарская область - Санкт-Петербург (Максим Безденежный, Мирон Князьков, Руслан Родин) - бронза

Шпага

Рамзан Ягудин - золото

Кирилл Нефедов - бронза

Алексей Кустов - бронза

ЦСКА Самара (Иван Власов, Иван Казаков, Алексей Кустов, Рамзан Ягудин) - серебро

СШОР-17 - Империя фехтования (Кирилл Нефедов, Максим Чухонцев, Илья Яковлев) - бронза

СШОР-17 1 (Надежда Волкова, Алиса Дорогова, Мария Кумирова, Анна Седых) - серебро

Рапира

Петр Сурков - золото

Фото: Федерация фехтования России / минспорта СО