В Самарской области сохранят все меры поддержки семей на ближайшие три года

В проекте федерального бюджета на предстоящие три года сохранены все основные меры поддержки семей, в том числе и из Самарской области. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в Государственном Кремлевском дворце на церемонии награждения победителей конкурса «Семья года», пишет «РИА Новости».

«Внесли в Государственную думу федеральный бюджет на предстоящие три года. Хочу сказать, что все наши главные меры поддержки семьи будут выполнены в полном объеме», — пояснила Татьяна Голикова.

В документе предусмотрено финансирование поддержки семей с детьми, ухода за пожилыми людьми и инвалидами, обновления социальной инфраструктуры и развития промышленности. В социальной части заложены средства на материнский капитал и семейную ипотеку. Также предусмотрена помощь через социальные контракты, причем приоритет отдан многодетным семьям, пишет Самара-КП.