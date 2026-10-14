В Самарской области побит температурный рекорд 91-летней давности

Как сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС", 13 октября 2026 года в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

Так, теплее всего в минувший вторник было в Кинель-Черкассах и АГЛОСе, где воздух прогрелся до +23,4.

Максимальным отклонением от прошлого максимума, зафиксированного 13 октября 1997 года, отметились Челно-Вершины, а самые старые рекорды были побиты в Серноводске и Клявлино. В последний раз максимальные для 13 октября показатели на метеостанциях здесь фиксировали 91 год назад, пишет СитиТраффик.