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Microsoft закрыла программу Publisher после 35 лет работы

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Microsoft закрыла программу Publisher после 35 лет работы

Корпорация Microsoft завершила поддержку программы Publisher, предназначенной для создания буклетов, визиток, открыток и других печатных материалов. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

С октября 2026 года приложение постепенно исключают из подписки Microsoft 365. Пользователи больше не смогут открывать и редактировать файлы формата .pub в Publisher. Поддержка отдельных версий программы, приобретенных без подписки, завершилась 13 октября, однако установленные приложения продолжат работать.

Созданные ранее документы при этом не исчезнут. Microsoft рекомендует для работы с новыми материалами использовать Word и PowerPoint. Однако возможности этих программ не полностью совпадают с функциями Publisher, поэтому при переносе сложных макетов может потребоваться дополнительная настройка.

Для просмотра и хранения файлы .pub можно преобразовать в PDF. Также существуют сторонние инструменты для открытия и конвертации таких документов, но к непроверенным онлайн-сервисам следует относиться осторожно, особенно если в файлах содержится личная или рабочая информация.

Microsoft Publisher появилась в 1991 году и на протяжении 35 лет использовалась для подготовки печатных материалов без необходимости осваивать профессиональные дизайнерские программы, пишет Самара-АиФ.

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