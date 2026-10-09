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Специалисты «РКС-Самара» проведут ремонтно-профилактические работы в городе на предстоящей  неделе

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

11 октября

В связи с заменой пожарных гидрантов с 10:00 до 16:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Крупской, 3-9, 6-16; ул. Алексея Толстого, 2-36, 15-29; ул. Садовая, 102-168, 119-175; ул. Галактионовская, 116-130.

13 октября

В связи с заменой пожарных гидрантов с 10:00 до 16:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Гагарина, 118, 120, 122.

В связи с работами по монтажу запорной арматуры с 08:00 до 21:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Владимирская, 21, 21А, 31, 31к2; ул. Пензенская, 18.

14 октября

В связи с ремонтными работами на НСП №46 с 10:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Братьев Коростелевых, 79, 81, 83, 140, 142, 142Б; ул. Арцыбушевская, 40, 42; ул. Ленинская, 141, 147.

16 октября

В связи с заменой пожарных гидрантов с 10:00 до 16:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Дыбенко, 157, 159; пер. 1-й Безымянный, 14.

По адресу ул. Дыбенко, 157-159 будет установлен бойлер.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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