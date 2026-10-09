В поселке Усть-Кинельский открылась модельная библиотека «Экологичное чтение»

В поселке Усть-Кинельский в библиотеке-филиала №1 состоялось торжественное открытие первой в городском округе Кинель модельной библиотеки нового поколения «Экологичное чтение».

Пространство, прошедшее масштабную модернизацию, стало 43-й по счету модельной библиотекой в Самарской области и частью федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», реализуемого в рамках национального проекта «Семья».

Обновленная библиотека перестала быть просто книгохранилищем, превратившись в современное многофункциональное пространство для интеллектуального досуга, творчества и укрепления семейных традиций. Здесь каждый найдёт свой уголок — чтобы почитать, пообщаться, вдохновиться и провести время вместе с близкими.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры Самарской области Владислав Владимирович Лихачёв, глава городского округа Кинель Вячеслав Сергеевич Тимошенко, председатель Думы городского округа Кинель Андрей Александрович Санин, заместитель главы округа по социальным вопросам Светлана Юрьевна Жиганова, руководитель управления культуры и молодёжной политики Эдуард Алексеевич Мурашкин, заместитель директора по научной работе Самарской областной универсальной научной библиотеки Мария Сергеевна Пошехонова и директор Самарской областной детской библиотеки Ксения Владимировна Ревзина.

Особое внимание при создании пространства уделено тематической направленности. Разные зоны объединяет идея экологического просвещения, что неслучайно для поселка, являющегося центром аграрной науки Поволжья. Для этого в библиотеке предусмотрены эко-студия и пространство с живой стеной, где в день открытия дети и почетные гости высадили новые растения.

Модельная библиотека станет площадкой для научно-исследовательской работы. У каждого желающего юного жителя поселка появится возможность попробовать себя в роли ученого. В библиотеке для этого будут действовать клуб детского развития «Друзья природы» и исследовательская лаборатория

«Естествоиспытатель» (для подростков и молодежи), в которых с помощью цифровых микроскопов, фитомодуля с LED-подсветкой можно изучать стадии роста растений, самим выращивать и ухаживать за ними, высаживать на прибиблиотечной территории, проводить лабораторные исследования и эксперименты, заниматься проектированием.

В партнёрстве с аграрным университетом и его отделениями библиотека станет площадкой для подготовки будущих экологов. Совместная работа поможет сформировать поколение специалистов, готовых решать задачи в сфере экологических основ устойчивого развития и охраны окружающей среды.

Фото: минкульт СО