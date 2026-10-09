В Самарском кадетском корпусе прошла церемония приведения к Торжественному обещанию кадет

Сегодня в федеральном государственном казённом общеобразовательном учреждении «Самарский кадетский корпус Министерства внутренних дел Российской Федерации» состоялось торжественное мероприятие, начавшееся с выноса Знамени образовательной организации.

Участников церемонии поприветствовали почетные гости: начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области, заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области, благочинный Красноглинского района и настоятель храма Всех святых, в земле Русской просиявших, города Самары.

В нынешнем учебном году ряды кадетского братства пополнили 84 юноши из семи регионов страны - Самарской, Московской, Оренбургской, Орловской и Саратовской областей, а также из Республик Татарстан и Башкортостан.

Для каждого новобранца посвящение в кадеты - это важнейший этап, знаменующий начало пути служения Родине. С момента зачисления на обучение ребята прошли начальную подготовку, в ходе которой смогли прочувствовать меру ответственности, возлагаемой на будущих защитников правопорядка, и адаптироваться к серьёзным дополнительным нагрузкам, характерным для кадетской жизни.

На плацу корпуса первокурсники произнесли Торжественное обещание, поклявшись с достоинством нести звание кадета, строго выполнять устав и приказы командиров, дорожить честью корпуса, добросовестно учиться, быть честными с товарищами и верно служить Отечеству.

Посвящение в кадеты завершилось торжественным маршем, памятным фотографированием и экскурсионной программой для юных гостей в рамках акции «Один день с кадетом МВД России», сообщает пресс-службаГУ МВД России по Самарской области .

Фото: ГУ МВД России по Самарской области