СМИ Самары вошли в шорт-лист конкурса «СМИротворец-2026»

Сразу четыре средства массовой информации из Самарской области вошли в шорт-лист престижного всероссийского конкурса «СМИротворец-2026» в категории «Федеральные и региональные СМИ».

ХVIII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» совместно с Гильдией межэтнической журналистики.

В числе кандидатов:

«Социальная газета» - серия материалов Марины Грязновой (Гончаренко): статьи «Поезд в Самару» и «Сколько Бог даст» (номинация «Печать»).

Медиаагентство «Самара 450» - выпуск «Билингвы. Земляки», автор Татьяна Пецина (номинация «Телевидение»).

ТК «Самара-ГИС» - фильм «Француженка с русской душой», авторы Инесса Панченко, Николай Епифанов и Наталья Самойлова (номинация «Телевидение»).

«Самарская газета» (SGPRESS) - цикл «Народы земли самарской», автор Ксения Ястребова: статьи «Русские. Семья Нестеровых», «Чуваши. Семья Максимовых» и «Мордва. Вера Алексеева» (номинация «Единство народов России»).

«Это заметно выделяет наш регион - у большинства субъектов в финальном списке всего один-два участника, - поделились в региональном Доме дружбы народов. - Всего в шорт-лист конкурса в этом году вошли 56 СМИ со всей страны. Самарская область исторически один из самых многонациональных регионов России: здесь в мире и согласии живут представители более 120 национальностей. Поздравляем коллег и желаем победы в финале!».

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в ноябре в Москве.

Фото: ФАДН