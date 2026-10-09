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СМИ Самары вошли в шорт-лист конкурса «СМИротворец-2026»

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Сразу четыре средства массовой информации из Самарской области вошли в шорт-лист престижного всероссийского конкурса «СМИротворец-2026» в категории «Федеральные и региональные СМИ». 

Сразу четыре средства массовой информации из Самарской области вошли в шорт-лист престижного всероссийского конкурса «СМИротворец-2026» в категории «Федеральные и региональные СМИ». 
ХVIII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» совместно с Гильдией межэтнической журналистики.
В числе кандидатов:
«Социальная газета» - серия материалов Марины Грязновой (Гончаренко): статьи «Поезд в Самару» и «Сколько Бог даст» (номинация «Печать»).
Медиаагентство «Самара 450» - выпуск «Билингвы. Земляки», автор Татьяна Пецина (номинация «Телевидение»).
ТК «Самара-ГИС» - фильм «Француженка с русской душой», авторы Инесса Панченко, Николай Епифанов и Наталья Самойлова (номинация «Телевидение»).
«Самарская газета» (SGPRESS) - цикл «Народы земли самарской», автор Ксения Ястребова: статьи «Русские. Семья Нестеровых», «Чуваши. Семья Максимовых» и «Мордва. Вера Алексеева» (номинация «Единство народов России»).
«Это заметно выделяет наш регион - у большинства субъектов в финальном списке всего один-два участника, - поделились в региональном Доме дружбы народов. - Всего в шорт-лист конкурса в этом году вошли 56 СМИ со всей страны. Самарская область исторически один из самых многонациональных регионов России: здесь в мире и согласии живут представители более 120 национальностей. Поздравляем коллег и желаем победы в финале!».
Церемония награждения победителей конкурса пройдет в ноябре в Москве. 

 

Фото:  ФАДН

Теги: Самара

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