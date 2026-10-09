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В Историческом парке «Россия – моя история» состоялась лекция Общества «Знание» «Голос родной земли: как рассказать читателям об уникальности родного края?» 

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В Историческом парке «Россия – моя история» состоялся открытый диалог «Голос родной земли: как рассказать читателям об уникальности родного края?».

В Историческом парке «Россия – моя история» состоялся открытый диалог «Голос родной земли: как рассказать читателям об уникальности родного края?». С ребятами встретился лектор Российского общества «Знание», заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты Российской Федерации, победитель конкурса Знание.Лектор Павел Покровский.
«Важно, чтобы молодые люди увидели за большими достижениями живых людей, с их ежедневным трудом и любовью к своему делу. Важно передать молодежи понимание, что уникальность родного края создается не абстрактными силами, а конкретными судьбами, и каждый из них может продолжить эту традицию служения своей земле», — подчеркнул лектор Общества «Знание».
На встрече он рассказал гостям парка о людях, которые сформировали имидж научного, образовательного и индустриального приоритета не только региона, но и всей России. Лектор затронул вопрос об их обыденной жизни, которая продолжалась независимо от времени суток и времени года, а также о творчестве людей, на протяжении девяноста лет бывших дачниками кооператива с красивым названием «Победа Октября».
Среди них доктор технических наук, профессор, ученый в области технической кибернетики, лауреат Государственной премии Российской Федерации Виктор Александрович Сойфер, возглавлявший Самарский государственный аэрокосмический университет и много сделавший для его развития как национального исследовательского университета. Здесь же бывал заслуженный художник РСФСР, выпускник Московского художественного института имени Сурикова Валентин Захарович Пурыгин — автор многочисленных волжских пейзажей, многие из которых были написаны именно в этих местах. 
Доктор технических наук, профессор, Герой Социалистического Труда Виктор Павлович Лукачев более тридцати лет руководил Куйбышевским авиационным институтом и во многом определил его становление как одного из ведущих вузов страны. Доктор медицинских наук Лев Анатольевич Кудрявцев стоял у истоков самарской урологической школы, заведовал кафедрой урологии и оперативной нефрологии, разрабатывал подходы к лечению урологических заболеваний. Семья Зениных, отец и сын, на протяжении десятилетий руководила кафедрой кожных и венерических болезней медицинского университета: Алексей Сергеевич Зенин был основателем куйбышевской школы дерматовенерологов, а Борис Алексеевич Зенин продолжил его дело, под его руководством были разработаны методики лечения, применявшиеся в масштабах всей страны. Герой Социалистического Труда, первый директор Куйбышевского металлургического завода Павел Петрович Мочалов руководил предприятием тридцать лет и стоял у истоков целого заводского района с жильем, школами и больницами.
Во время открытого диалога Павел Покровский рассказал об истинном и постоянном служении людей, считающих себя настоящими патриотами Родины. 
«Мыслительный процесс людей, формирующих научный приоритет страны, не останавливался никогда, и именно дачная жизнь помогает понять, как рождались идеи, определившие развитие региона и всей России», — отметил лектор. 
Российское общество «Знание» проводит открытые диалоги, направленные на популяризацию исторического и культурного наследия регионов и воспитание патриотизма среди молодежи.

 

Фото предоставлены пресс-службой Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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