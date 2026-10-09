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В регионе выстраивают системную работу с иностранными гражданами

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45 иностранных граждан стали участниками выездного практико-ориентированного занятия, которое прошло 8 октября 2026 года на базе одного из крупнейших предприятий Красноярского района.

45 иностранных граждан стали участниками выездного практико-ориентированного занятия, которое прошло 8 октября 2026 года на базе одного из крупнейших предприятий Красноярского района. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов в Самарской области», который реализуется при поддержке областного Правительства и Федерального агентства по делам национальностей России.
В Самарской области выстроена многоуровневая система адаптации мигрантов - от правового просвещения до вовлечения в общественную и культурную жизнь. Работа выстраивается в соответствии с обновлённой Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года, утверждённой Президентом страны Владимиром Путиным. Документ определяет одним из целевых показателей охват иностранных граждан мероприятиями по содействию их адаптации в России. 
Наглядный пример эффективного взаимодействия государства и бизнеса - опыт Красноярского района и компании ООО «РК Акватория». Такая практика «без отрыва от производства» позволяет охватить большее количество участников.
В рамках адаптационного курса для иностранных граждан на конкретных примерах разбирают требования миграционного и трудового законодательства, меры ответственности за правонарушения, а также типовые ситуации, возникающие в работе и в быту. Начальник отдела адаптации и социализации иностранных граждан ГКУ СО «Дом дружбы народов» Зульфия Ачилова помогла участникам разобрать сложные ситуации и ответила на возникшие вопросы. 
Представители ООО «РК Акватория» подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать организации подобных мероприятий, подчёркивая их ценность для создания комфортной рабочей среды и укрепления командного духа.
ГКУ СО «Дом дружбы народов» активно участвует в реализации проекта «Содействие адаптации иностранных трудовых мигрантов в Самарской области». Иностранным гражданам разъясняют правовые основы пребывания и работы в России, ответственность родителей за воспитание детей, нормы поведения в обществе, культурные и социальные нормы, а также доводят информацию об изменениях в использовании сотовой связи. Дом дружбы народов Самарской области предоставляет иностранным гражданам необходимую поддержку для адаптации в новой культурной среде. За консультацией можно обратиться по телефону: 8 (846) 997-12-27.
Мероприятия проходят при участии Министерства внутренней политики Самарской области, ГКУ СО «Дом дружбы народов» и фонда «Развитие профессиональных коммуникаций».

 

Фото:  ГКУ СО «Дом дружбы народов»

Теги: Самара

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