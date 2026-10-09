Более 60 тысяч детей губернии прошли вакцинацию против гриппа

В рамках прививочной кампании иммунизация детей проводится как в детских поликлиниках, так и в процедурных кабинетах образовательных учреждений с соблюдением всех требований.

Вакцинация проводится детям, начиная с 6 месяцев вакцинами «Ультрикс Квадри», и «Совигрипп» - для иммунизации подростков в возрасте от 10 до 17 лет.

Перед вакцинацией ребенка обязателен осмотр врача-педиатра, он определяет наличие противопоказаний к иммунизации.

После введения вакцины против гриппа у ребёнка может появиться небольшая температура и местная реакция в виде красноты в зоне инъекции, которая проходит обычно через 2-3 дня.

В детском возрасте грипп является одним из серьёзных и опасных вирусных заболеваний из-за повышенного риска тяжёлого течения и развития осложнений. Избежать осложнений помогает вакцинация.

«Те дети, которые уже привиты, показывают очень хорошую переносимость вакцин и отсутствие выраженных побочных эффектов. У любой вакцины могут быть допустимые реакции - небольшое повышение температуры и покраснение в месте укола», - рассказала и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Олеся Миненкова.

Татьяна Бударова ежегодно вакцинируется от гриппа сама и приводит на процедуру свою дочь. Вере 9 лет, девочка переносит профилактику без осложнений, поэтому не боится визита к врачу и понимает важность вакцинации.

«Их надо делать, чтобы не болеть, не пропускать тренировки, учёбу», - рассказала юная жительница Самары Вера.

Ежегодно состав вакцин обновляется с учётом штаммов возбудителей, прогнозируемых в предстоящем эпидсезоне.

«Вакцинация позволяет, во-первых, снизить риск развития осложнений, а во-вторых, предотвратить обострение имеющихся хронических патологий у детей. В связи с этим вакцинация особенно рекомендована детям из групп риска, а также всем несовершеннолетним в целом», - рассказала врач-педиатр Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Татьяна Шафикова.

В регионе работают 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации clck.ru/3WQ4gc, которая размещена на сайте минздрава. Также работают более 262 мобильных бригад и 23 мобильных медицинских комплекса выезжают на предприятия, в сельские территории, в том числе в отдаленные и малонаселенные пункты. Это позволяет пройти вакцинацию без отрыва от работы или учёбы.