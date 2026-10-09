Более 60 тысяч детей губернии прошли вакцинацию против гриппа

Я нашел ошибку
Главные новости:
Центральной городской больнице города Жигулевск состоялась традиционная акция «День донора – ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДРУГОМУ СЕРДЦУ», в ходе которой сотрудники полиции сдали кровь. Многие решили стать донорами впервые.
Полицейские региона приняли участие в акции «День донора – подари жизнь другому сердцу»
С 22:00 9 октября до 20:00 14 октября на перекрестке будут ремонтировать трамвайные пути.
На перекрестке улиц Ново-Вокзальная и Стара Загора в Самаре ограничат движение, в связи с ремонтом трамвайных путей
Орёл Рося появился на свет в этом году в нацпарке «Сенгилеевские горы» и в августе покинул гнездо. Перед этим специалисты оснастили орла трекером, чтобы следить за его судьбой.
 В Сызранском районе погиб краснокнижный орёл из-за поражения током на ЛЭП
8 октября 2026 года в Кирове состоялось открытие III общероссийского медиафорума «Народные промыслы России».
В ПФО проходит III общероссийский медиафорум «Народные промыслы России»
В крытом футбольном манеже ГАУ «Самара Арена» прошел пятый футбольный турнир памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
В регионе прошел ежегодный турнир по футболу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал ряд распоряжений, касающихся кадровых изменений в Правительстве региона и оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти региона.
Подписаны указы, касающиеся кадровых изменений в Правительстве и оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти региона
 Температура воздуха 10 октября в Самаре ночью +7, +9°С, днем +18, +20°С.
10 октября в регионе без осадков, до , +21°С
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 10 октября местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
10 октября в регионе будет ветренно
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.42
-0.06
EUR 95.47
-0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 60 тысяч детей губернии прошли вакцинацию против гриппа

307
В рамках прививочной кампании иммунизация детей проводится как в детских поликлиниках, так и в процедурных кабинетах образовательных учреждений с соблюдением всех требований.

В рамках прививочной кампании иммунизация детей проводится как в детских поликлиниках, так и в процедурных кабинетах образовательных учреждений с соблюдением всех требований.

Вакцинация проводится детям, начиная с 6 месяцев вакцинами «Ультрикс Квадри», и «Совигрипп» - для иммунизации подростков в возрасте от 10 до 17 лет.

Перед вакцинацией ребенка обязателен осмотр врача-педиатра, он определяет наличие противопоказаний к иммунизации.
После введения вакцины против гриппа у ребёнка может появиться небольшая температура и местная реакция в виде красноты в зоне инъекции, которая проходит обычно через 2-3 дня.

В детском возрасте грипп является одним из серьёзных и опасных вирусных заболеваний из-за повышенного риска тяжёлого течения и развития осложнений. Избежать осложнений помогает вакцинация.

«Те дети, которые уже привиты, показывают очень хорошую переносимость вакцин и отсутствие выраженных побочных эффектов. У любой вакцины могут быть допустимые реакции - небольшое повышение температуры и покраснение в месте укола», - рассказала и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Олеся Миненкова.

Татьяна Бударова ежегодно вакцинируется от гриппа сама и приводит на процедуру свою дочь. Вере 9 лет, девочка переносит профилактику без осложнений, поэтому не боится визита к врачу и понимает важность вакцинации.

«Их надо делать, чтобы не болеть, не пропускать тренировки, учёбу», - рассказала юная жительница Самары Вера.

Ежегодно состав вакцин обновляется с учётом штаммов возбудителей, прогнозируемых в предстоящем эпидсезоне.

«Вакцинация позволяет, во-первых, снизить риск развития осложнений, а во-вторых, предотвратить обострение имеющихся хронических патологий у детей. В связи с этим вакцинация особенно рекомендована детям из групп риска, а также всем несовершеннолетним в целом», - рассказала врач-педиатр Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Татьяна Шафикова.

В регионе работают 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации clck.ru/3WQ4gc, которая размещена на сайте минздрава. Также работают более 262 мобильных бригад и 23 мобильных медицинских комплекса выезжают на предприятия, в сельские территории, в том числе в отдаленные и малонаселенные пункты. Это позволяет пройти вакцинацию без отрыва от работы или учёбы.

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Врач-гериатр Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева Ксения Ляпина рассказала, что такое дименция.
09 октября 2026, 14:34
Риски, симптомы, возможности лечения: врач ответила на вопросы о деменции
Врач-гериатр Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева Ксения Ляпина рассказала, что такое дименция. Здравоохранение
331
Главный врач Самарской больницы им. Т.И.Ерошевского. Ольга Павлова:"Сохранение зрения начинается не в операционной. Оно начинается с внимательного отношения к своему здоровью и своевременного профилактического осмотра".
08 октября 2026, 15:04
8 октября отмечается Всемирный день зрения
Главный врач Самарской больницы им. Т.И.Ерошевского. Ольга Павлова:"Сохранение зрения начинается не в операционной. Оно начинается с внимательного отношения к... Здравоохранение
740
Футбольный клуб «Крылья Советов» продолжает системно заботиться о здоровье не только игроков, но и всего персонала, понимая, что безопасность команды зависит от каждого сотрудника.
05 октября 2026, 14:13
ФК "Крылья Советов" присоединился к прививочной кампании
Футбольный клуб «Крылья Советов» продолжает системно заботиться о здоровье не только игроков, но и всего персонала, понимая, что безопасность команды... Здравоохранение
1273
Здравоохранение
В рамках прививочной кампании иммунизация детей проводится как в детских поликлиниках, так и в процедурных кабинетах образовательных учреждений с соблюдением всех требований.
9 октября 2026  15:32
Более 60 тысяч детей губернии прошли вакцинацию против гриппа
307
Врач-гериатр Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева Ксения Ляпина рассказала, что такое дименция.
9 октября 2026  14:34
Риски, симптомы, возможности лечения: врач ответила на вопросы о деменции
338
С 12 по 18 октября в Самаре впервые пройдёт Неделя здоровья груди
9 октября 2026  13:56
С 12 по 18 октября в Самаре впервые пройдёт Неделя здоровья груди
353
Коллектив Тольяттинской городской поликлиники №1 пополняют новые кадры из других регионов благодаря мерам социальной поддержки.
8 октября 2026  16:20
Терапевт из Подмосковья выбрала работу в Тольятти благодаря мерам поддержки
744
Главный врач Самарской больницы им. Т.И.Ерошевского. Ольга Павлова:
8 октября 2026  15:04
8 октября отмечается Всемирный день зрения
742
В этом году в селе Неприк Борского района будет возведен новый фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее время завершается подготовка основания под заливку бетона.
8 октября 2026  14:31
В Борском районе создадут современные условия оказания медпомощи
746
В поселке Малороссийский близится к завершению возведение нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 80%.
7 октября 2026  15:45
В Большеглушицком районе завершается строительство нового ФАПа
928
Эксперты оценили стоимость стоматологических услуг в крупных городах России
7 октября 2026  10:33
Эксперты оценили стоимость стоматологических услуг в крупных городах России
731
В Самарской области совершенствуется оказание медпомощи для пациентов с хронической сердечной недостаточностью
6 октября 2026  12:25
В Самарской области совершенствуется оказание медпомощи для пациентов с хронической сердечной недостаточностью
987
6 октября жителей Тольятти приглашают на акцию, посвященную профилактике и ранней диагностике хронических неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических.
5 октября 2026  19:09
 Для тольяттинцев пройдет бесплатная профилактическая акция
1156
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
9 октября 2026  09:40
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
389
8 октября губернатор Вячеслав Федорищев вместе c зам. начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майором Иваном Ивашковым передали медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя РФ матери и дочери младшего лейтенанта Алексея Акифьева,
8 октября 2026  19:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил медаль «Золотая Звезда» семье погибшего участника СВО Алексея Акифьева
727
9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»
8 октября 2026  13:42
9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»
725
Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева
8 октября 2026  12:59
Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева
509
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
7 октября 2026  13:05
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
771
Весь список