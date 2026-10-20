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«Т Плюс» разработала новый экскурсионный маршрут по самарской Безымянке

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«Т Плюс» разработала новый экскурсионный маршрут по самарской Безымянке

Энергетики «Т Плюс» совместно с агентством «Провинция» создали туристический маршрут «Энергия Победы: Безымянка», позволяющий увидеть город глазами людей, проживавших здесь в 40-е годы двадцатого века. Его презентация открыла серию мероприятий, приуроченных к юбилеям ключевых предприятий Самары, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне – Безымянской отопительной котельной и Предприятия тепловых сетей.

 

Слушателями первой тематической прогулки стали руководители Самарского филиала «Т Плюс», преподаватели и студенты Самарского государственного технического университета, Строительно-энергетического колледжа имени Петра Мачнева и лицея № 124.

История района тесно связана с работой Безымянской ТЭЦ (ныне – Безымянской отопительной котельной). С началом Великой Отечественной войны территория рядом со строящейся электростанцией стала идеальной площадкой для эвакуации промышленных предприятий с территорий, захваченных немецко-фашистскими войсками. В первые месяцы войны сюда прибыло около 30 эвакуированных заводов. Первый ток для них Безымянская ТЭЦ отпустила 18 октября 1941 года.

Неудивительно, что в числе первых участников экскурсии – Ольга Целебровская, внучка первого директора БТЭЦ Владимира Смирнова. Под его руководством электростанция была введена в работу и надёжно снабжала производства энергией все военные годы: в 1945 году «За заслуги в деле энергоснабжения и в ознаменование Победы над врагом» Безымянская ТЭЦ получила орден Ленина и знамя Государственного Комитета Обороны.

«Уверен, что участники экскурсии надолго запомнят день, когда прикоснулись к истории Безымянской отопительной котельной и «Предприятия тепловых сетей», отмечающих в этом году свои юбилеи. Важно, что у ребят благодаря подобным мероприятиям появляется желание созидать на благо энергетической отрасли и всей страны», – отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Новый туристический маршрут стартует от сквера Авиаконструкторов. Здесь в 2011 году по инициативе энергетиков «Т Плюс» была установлена одна из пяти памятных крышек люков, созданных к юбилею «Предприятия тепловых сетей»: оно было образовано в Куйбышеве 1 декабря 1941 года. Пройдя по проспекту Победы студенты профильных учебных заведений узнали о том, как менялся облик индустриального района Самары от реализации идеи стройки «Города-сада» в стилистике советского конструктивизма до лучших образцов сталинского ампира, построенных уже в послевоенные годы. Рассказ об истории района завершился на площади Кирова. В ближайшее время маршрут «Энергия Победы: Безымянка» станет доступен для всех желающих.

 

 

Теги: Т ПЛЮС

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