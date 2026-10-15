Я нашел ошибку
Главные новости:
14 октября в Казани в рамках Приволжского форума «Конструктив-2026» под председательством Олега Машковцева начала работу спецпрограмма для заместителей руководителей исполнительных органов государственной власти субъектов ПФО, курирующих вопросы образован
На Приволжском форуме «Конструктив» стартовала специальная программа для представителей региональных органов власти в сфере образования
Специалисты «Т Плюс» встретились с жителями Октябрьского, Промышленного и Кировского районов Самары для обсуждения восстановления благоустройства после ремонтов тепловых сетей.
«Т Плюс» обсудила с жителями Самары вопросы благоустройства участков ремонта теплосетей
Температура воздуха 16 октября в Самаре ночью +9, +11°С, днем +19, +21°С.
16 октября в регионе без осадков, до +22°С
Агродроны обработали рекордные 292 тысячи гектаров в Самарской области.
Самарская область укрепляет статус федерального центра компетенций по беспилотным системам в АПК
Единый день открытых дверей в кластерах среднего профессионального образования состоится 17 октября по всей России.
Единый день открытых дверей состоится в 46 учреждениях СПО региона
По состоянию на 15 октября в областной столице полностью включены все ТЭЦ, ГРЭС и котельные.
100% объектов теплоснабжения запущено в работу в Самаре
В Самаре подвели итоги ежегодного веломарафона «Сокольи Горы».
Более 100 велосипедистов приняли участие в марафоне «Сокольи Горы» в Самаре
Сегодня в Самарскую областную Думу внесен проект бюджета региона на 2027–2029 годы. Документ накануне был одобрен на заседании правительства Самарской области.
Сегодня в Самарскую губдуму внесен проект бюджета региона на 2027–2029 годы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.95
0.08
EUR 93.92
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» обсудила с жителями Самары вопросы благоустройства участков ремонта теплосетей

82
Специалисты «Т Плюс» встретились с жителями Октябрьского, Промышленного и Кировского районов Самары для обсуждения восстановления благоустройства после ремонтов тепловых сетей.

Специалисты «Т Плюс» встретились с жителями Октябрьского, Промышленного и Кировского районов Самары для обсуждения восстановления благоустройства после ремонтов тепловых сетей. В ходе выезда энергетики посетили восемь адресов, где в этом году обновляли трубопроводы и устраняли локальные дефекты.

В границах улиц Победы, Металлистов, Свободы и Юбилейной «Т Плюс» заменила свыше 3,3 километров теплотрассы, чтобы повысить надёжность теплоснабжения 11 многоквартирных домов и детского сада № 386. Горожане уже получают тепло по новым трубам, а энергетики приводят в порядок дворовые территории. На встрече со старшими по домам представители «Т Плюс» сверили план благоустройства квартала и сроки полного завершения работ. Окончательно территория будет приведена в порядок до конца октября.  

На улице Стара-Загора энергетики заменили 1,2 километра магистрального трубопровода между улицами Берёзовая и Алма-Атинская. Для удобства жителей нового жилого комплекса «Зелёный квартал» было принято решение организовать временный пешеходный переход улицы Стара-Загора рядом с автомобильной заправкой. Все необходимые документы теплоэнергетики в ближайшее время направят на согласование в ГИБДД. В полном объёме участок будет благоустроен до конца октября.

«Так как наши работы затрагивают привычный порядок придомовых территорий перед началом реконструкции и на этапе благоустройства со старшими по домам и представителями районных администраций мы обязательно обсуждаем схему расположения тротуаров, парковок, выездов, размещения газонов, песочниц, урн, лестниц. И стараемся учитывать пожелания жителей. Также соблюдаем требования к содержанию охранных зон, так как вблизи теплотрасс нельзя высаживать деревья или устанавливать детские игровые комплексы. Это создаёт опасность для горожан и осложняет доступ ремонтного персонала к трубопроводам», – отметил заместитель директора по капитальному строительству и реализации инвестиционных проектов Самарского филиала «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Выездная комиссия также посетила участки, где прежде после гидравлических испытаний энергетики устранили неисправности сети. Практически везде восстановлено асфальтовое покрытие, завезён грунт и высажена трава. Исключением стал объект на Ташкентской, 104: здесь энергетики наведут порядок до 25 октября.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтёров Группы «Т Плюс».
08 октября 2026, 17:47
В Самаре определены сильнейшие дежурные электромонтёры группы «Т Плюс»
В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтёров Группы «Т Плюс». ЖКХ
1224
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провёл День клиента в офисах обслуживания. Основной темой традиционной акции стали преимущества использования дистанционных каналов.
01 октября 2026, 18:46
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» узнали о преимуществах онлайн-сервисов энергокомпании
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провёл День клиента в офисах обслуживания. Основной темой традиционной акции стали преимущества использования... ЖКХ
1788
Обновлённый личный кабинет Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» стал доступен для клиентов энергокомпании, имеющих 11-значные лицевые счета.
17 сентября 2026, 14:42
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обновил личный кабинет для клиентов
Обновлённый личный кабинет Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» стал доступен для клиентов энергокомпании, имеющих 11-значные лицевые счета. ЖКХ
2125

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
15 октября 2026  14:01
В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
347
Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу
14 октября 2026  10:18
Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу
530
На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева.
13 октября 2026  17:45
Вячеслав Федорищев поручил обеспечить все необходимые меры безопасности на Параде Памяти
738
Сегодня, 13 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялось мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в
13 октября 2026  15:23
Губернатор Вячеслав Федорищев наградил аграриев Самарской области
741
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
13 октября 2026  11:46
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
729
Весь список