На станции Бичевной Шигонского района оперативно ликвидировали пожар

19 октября в 15:04 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре на станции Бичевной.

На место вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 114 Отряда № 37 в количестве 4 человек личного состава.

По прибытии было установлено, что горит мусор на площади 80 квадратных метров.

На тушение огня были оперативно поданы 1ствол «Б» и 2 ранцевых лесных огнетушителя.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев в 15:27 зафиксирована локализация пожара, ликвидация открытого горения в 15:35. Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"