ИП растут быстрее физлиц: число предпринимателей на НПД за год увеличилось на 30%

Российский рынок самозанятости меняется: индивидуальных предпринимателей на НПД становится все больше, причем заметно быстрее, чем физических лиц без статуса ИП. За год их число выросло на 30,2%, тогда как количество физлиц увеличилось на 20,9%. Самые высокие темпы роста зафиксированы в Чувашии – 70,3%, Марий Эл – 65,2% и Карачаево-Черкесии – 64,2%. При этом в Москве динамика оказалась более умеренной, но столица вошла в число лидеров по абсолютному приросту: число ИП на НПД увеличилось почти на 20 тыс., несмотря на рост всего на 18,2%.

В России становится больше людей, которые используют режим налога на профессиональный доход не только для легализации самостоятельного заработка, но и в рамках зарегистрированной предпринимательской деятельности. В настоящий момент на НПД состоят 17,4 млн человек – на 3,1 млн больше, чем годом ранее. Из них статус ИП имеют почти 915 тыс.