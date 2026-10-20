Народный фронт передал волонтерам 42 рулона ткани для плетения маскировочных сетей

Представители Народного фронта передали благотворительному фонду «Быть, а не казаться» из города Тольятти партию материалов для оказания помощи участникам специальной военной операции. В рамках гуманитарной акции было закуплено и передано 42 рулона ткани для плетения маскировочных сетей.

В погрузке и передаче ценного груза активное участие приняла самарская команда Молодежки Народного фронта. Активисты помогли быстро организовать погрузку и отправку материалов.

Как отмечают в Народном фронте, из переданного объема ткани волонтеры смогут изготовить более 100 маскировочных сетей. Они будут направлены в зону проведения специальной военной операции. Маскировочные сети являются важным элементом снабжения: они помогают нашим бойцам надежно укрывать технику, вооружение и позиции от визуального обнаружения противником.

«Мы понимаем, насколько важна поддержка тыла для наших ребят на передовой. Ткань - это базовый расходный материал, который требуется волонтерам постоянно. Благодаря совместным усилиям Народного фронта и фонда "Быть, а не казаться", мы сможем обеспечить бойцов маскировочными сетями в необходимом количестве», - отметил участник команды Молодежки Народного фронта Самарской области Кирилл Горелов.

Благотворительный фонд «Быть, а не казаться» выразил благодарность за переданные материалы и отметил готовность волонтеров приступить к плетению сетей в ближайшее время.