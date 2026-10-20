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Под Самарой горит мусор на площади 1000 квадратов

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Под Самарой горит мусор на площади 1000 квадратов

19 октября в 22:44 в пожарно-спасательную часть № 148 отряда № 30 поступило сообщение о возгорании в селе Луначарский. По прибытии специалистов было установлено, что горит мусор на площади 1000 квадратных метров.

«Пожару был присвоен ранг 1-БИС. Были поданы два ствола "Б", а также один лафетный ствол. В 2:43 появилось сообщение о локализации горения, работы по полной ликвидации продолжаются», — говорится в сообщении ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Ранее, 8 сентября, администрация Ставропольского района сообщила о начале новых работ в отношении несанкционированного места сброса отходов в районе бывшего песчаного карьера. Территория неоднократно расчищалась, но люди продолжают засорять окружающую среду.

До конца сентября планировалось завершить оценочные мероприятия и определить точный объем отходов, а в октябре — начать ликвидацию свалки. На участке также планировали установить видеонаблюдение и увеличить количество рейдов, чтобы пресечь несанкционированный сброс, пишет ГТРК-Самара. 

Фото: «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Теги: Пожар

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