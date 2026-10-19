В Челно-Вершинском районе произошло возгорание сухой травы

18 октября в 17:40 в пожарно-спасательный отряд № 42 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что около села Чистова горит сухая трава.

На место пожара были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 112 Отряда № 42 и добровольная пожарная команда села Озерки.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 150 квадратных метров.

Оперативно на тушение были поданы 1 ствол «Б» и 1 пожарный ранец. Локализация пожара была объявлена в 18:10, ликвидация открытого горения в 18:19 и полная ликвидация пожара произошла в 18:38.

Причина возникновения пожара устанавливается.