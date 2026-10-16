Сегодня ночью в Похвистневском районе произошел пожар

Сегодня, 16 октября, в 01:30 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Старый Аманак.



По прибытии было установлено, что горит веранда двухквартирного жилого дома на площади 20 квадратных метров.

Оперативно было создано одно звено газодымозащитной службы. На тушение поданы 2 ствола «Б».

В 01:44 была объявлена локализация пожара, в 01:52 – ликвидация открытого горения, а в 02:50 – ликвидация последствий пожара.

Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных удалось не допустить

распространения огня на большую площадь.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.