вещи российских fashion-брендов в Самаре стали покупать на 16% чаще

Аналитики Авито изучили продажи одежды, обуви и аксессуаров российских брендов в Самаре и зафиксировали рост. Вещи отечественных брендов за год стали покупать на 16% активнее, причем продажи растут как в новом сегменте, так и на ресейле.

Пользователи Авито стали чаще интересоваться отечественными брендами одежды, обуви и аксессуаров. За последние шесть месяцев они совершили 33,7 млн поисков с упоминанием российских fashion-брендов — в среднем это 5,6 млн поисков в месяц. За январь-август 2026 года продажи в этой категории в Самаре выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего покупают вещи Lime, Befree, Zarina, O'Stin и Love Republic. При этом пользователи активно обращаются не только к масс-маркету, но и к дизайнерским брендам — 12 STOREEZ, Bat Norton, Ushatava, Gate31, 2MOOD, MONOCHROME и прочим.

По росту продаж в новом сегменте лидирует Befree. Одежду, обувь и аксессуары этого бренда за год стали покупать в два раза чаще. В среднем они обходились в 1 600 рублей. На втором месте — Zarina с ростом продаж на 72%, средняя цена новой вещи — 1 900 рублей. Далее следует Gloria Jeans — продажи этого бренда выросли на 66%, средняя цена составила 600 рублей. Затем идет Lime с ростом продаж на 52%, в среднем вещи этого бренда покупали за 3 500 рублей. Топ-5 замыкает бренд 2MOOD, его продажи выросли на 49%, средняя цена составила 3 800 рублей.

Что касается ресейл-сегмента, здесь самый заметный рост продаж — на 56% — показал Gate31. Средняя цена вещи при покупке «с рук» составила 2 800 рублей. Далее идет 2MOOD с ростом продаж на 52%, средняя цена составила 3 800 рублей. Топ-3 замыкает Zarina — продажи выросли на 39%, вещи этого бренда на ресейле в среднем покупали за 900 рублей. Затем следует Lime: рост продаж составил 38%, средняя цена — 1 800 рублей. Также в пятерке лидеров — Befree с ростом продаж на 37% и средней ценой 800 рублей.

«Ежегодно рынок ресейла в моде растет на минимум на 20% в зависимости от платформы, и аналитики подтверждают ускорение темпов роста. Очевидно, что сейчас перепродажа становится частью жизненного цикла вещей. Для российских брендов вторичный рынок становится проверкой дизайна на уникальную идентичность. Первую покупку может поддержать реклама, но на ресейле предмет должен оставаться желанным сам по себе, уже после окончания сезона и вне контекста рекламной кампании. Именно здесь особенно заметно, есть ли у бренда собственная узнаваемая ДНК. Не буквальный орнамент или стилизация “под русское”, а узнаваемый дизайнерский язык, который проявляется в силуэте, материалах, цвете, иронии и работе с ремесленными техниками», — прокомментировала Виктория Ромашова, коммерческий директор Universal University и руководитель подразделения Fashion в Британской высшей школе дизайна.

По данным ВЦИОМ, локальная идентичность важна половине россиян, но 79% при выборе сопоставимых товаров прежде всего оценивают стоимость и потребительские свойства. Поэтому культурный код не может заменить качество, но способен сделать сильный продукт узнаваемым, добавила Виктория Ромашова. Сильный российский дизайн сегодня — это не сувенирность, а современная вещь с характером, которая сохраняет ценность и может жить у нескольких международных владельцев, резюмировала эксперт.