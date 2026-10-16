вещи российских fashion-брендов в Самаре стали покупать на 16% чаще

Я нашел ошибку
Главные новости:
17 октября на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Факела". Игра 11 тура Альфа-Банк РПЛ начнется в 15:00.
Развлекательная программа пройдет на матче "Крылья Советов" – "Факел" 
В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню здоровья, сотрудники Управления Росреестра по Самарской области в г. Тольятти приняли активное участие в кампании по вакцинации против гриппа.
В самарском Росреестре прошла вакцинация
«РКС-Самара» предупреждают жителей, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные - с 18 октября.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы в городе 
В Самаре состоялась серия встреч молодежи с лектором Российского общества «Знание», первым вице-президентом Ассоциации «Группы «Вымпел», полковником запаса, кавалером ордена Мужества Владимиром Силантьевым.
Полковник запаса Владимир Силантьев рассказал самарской молодежи о борьбе с терроризмом на лекции Общества «Знание»
В рамках реализации акселерационной программы «ХайтэкЭкспресс» на базе студенческого бизнес-инкубатора ПривГУПС прошли промежуточные защиты научно-технологических проектов, разработанных на основе производственных запросов транспортных компаний реального
В ПривГУПС прошли промежуточные защиты научно-технологических проектов в рамках акселерационной программы «ХайтэкЭкспресс» 
Ежегодно в октябре проводится Международный месяц осведомленности о раке молочной железы.
Врач ультразвуковой диагностики Клиник СамГМУ рассказала, как часто нужно делать УЗИ молочной железы
В Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» состоялись Чемпионат и Первенство города Самары по танцевальному спорту. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов
В Самаре состоялись Чемпионат и Первенство города по танцевальному спорту
Какие интересные события можно посетить всей семьей в Самаре в День отца:
В 2026 году18 октября мы празднуем День отца
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.76
-0.19
EUR 93.77
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вещи российских fashion-брендов в Самаре стали покупать на 16% чаще

237
вещи российских fashion-брендов в Самаре стали покупать на 16% чаще

Аналитики Авито изучили продажи одежды, обуви и аксессуаров российских брендов в Самаре и зафиксировали рост. Вещи отечественных брендов за год стали покупать на 16% активнее, причем продажи растут как в новом сегменте, так и на ресейле.

Пользователи Авито стали чаще интересоваться отечественными брендами одежды, обуви и аксессуаров. За последние шесть месяцев они совершили 33,7 млн поисков с упоминанием российских fashion-брендов — в среднем это 5,6 млн поисков в месяц. За январь-август 2026 года продажи в этой категории в Самаре выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего покупают вещи Lime, Befree, Zarina, O'Stin и Love Republic. При этом пользователи активно обращаются не только к масс-маркету, но и к дизайнерским брендам — 12 STOREEZ, Bat Norton, Ushatava, Gate31, 2MOOD, MONOCHROME и прочим. 

По росту продаж в новом сегменте лидирует Befree. Одежду, обувь и аксессуары этого бренда за год стали покупать в два раза чаще. В среднем они обходились в 1 600 рублей. На втором месте — Zarina с ростом продаж на 72%, средняя цена новой вещи — 1 900 рублей. Далее следует Gloria Jeans — продажи этого бренда выросли на 66%, средняя цена составила 600 рублей. Затем идет Lime с ростом продаж на 52%, в среднем вещи этого бренда покупали за 3 500 рублей. Топ-5 замыкает бренд 2MOOD, его продажи выросли на 49%, средняя цена составила 3 800 рублей. 

Что касается ресейл-сегмента, здесь самый заметный рост продаж — на 56% — показал Gate31. Средняя цена вещи при покупке «с рук» составила 2 800 рублей. Далее идет 2MOOD с ростом продаж на 52%, средняя цена составила 3 800 рублей. Топ-3 замыкает Zarina — продажи выросли на 39%, вещи этого бренда на ресейле в среднем покупали за 900 рублей. Затем следует Lime: рост продаж составил 38%, средняя цена — 1 800 рублей. Также в пятерке лидеров — Befree с ростом продаж на 37% и средней ценой 800 рублей. 

«Ежегодно рынок ресейла в моде растет на минимум на 20% в зависимости от платформы, и аналитики подтверждают ускорение темпов роста. Очевидно, что сейчас перепродажа становится частью жизненного цикла вещей. Для российских брендов вторичный рынок становится проверкой дизайна на уникальную идентичность. Первую покупку может поддержать реклама, но на ресейле предмет должен оставаться желанным сам по себе, уже после окончания сезона и вне контекста рекламной кампании. Именно здесь особенно заметно, есть ли у бренда собственная узнаваемая ДНК. Не буквальный орнамент или стилизация “под русское”, а узнаваемый дизайнерский язык, который проявляется в силуэте, материалах, цвете, иронии и работе с ремесленными техниками», — прокомментировала Виктория Ромашова, коммерческий директор Universal University и руководитель подразделения Fashion в Британской высшей школе дизайна.

По данным ВЦИОМ, локальная идентичность важна половине россиян, но 79% при выборе сопоставимых товаров прежде всего оценивают стоимость и потребительские свойства. Поэтому культурный код не может заменить качество, но способен сделать сильный продукт узнаваемым, добавила Виктория Ромашова. Сильный российский дизайн сегодня — это не сувенирность, а современная вещь с характером, которая сохраняет ценность и может жить у нескольких международных владельцев, резюмировала эксперт.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
62% отцов изучали новую тему ради увлечений ребёнка
16 октября 2026, 13:50
62% отцов изучали новую тему ради увлечений ребёнка
Среди отцов, чей круг чтения расширился благодаря детям, 43% стали следить за новостями видеоигр — анонсами, выходом новых версий и обновлениями. Общество
211
Женщинам больше нужен полис ДМС, мужчинам — КАСКО
16 октября 2026, 12:35
Женщинам больше нужен полис ДМС, мужчинам — КАСКО
Молодежь до 35 лет активнее предпочитает страхование при занятиях спортом (4%), а вот страхование квартиры или КАСКО интересует их меньше. Общество
236
Как россияне ищут подарки на День отца
16 октября 2026, 11:36
Как россияне ищут подарки на День отца
Главная сложность при поиске — ощущение, что все есть: так ответили 30%. Еще четверть (26%) боятся купить ненужную вещь. Общество
301
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре закроют выезд с 5-й просеки на Ново-Садовую
16 октября 2026  11:09
В Самаре закроют выезд с 5-й просеки на Ново-Садовую
333
В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
15 октября 2026  14:01
В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
722
Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу
14 октября 2026  10:18
Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу
646
На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева.
13 октября 2026  17:45
Вячеслав Федорищев поручил обеспечить все необходимые меры безопасности на Параде Памяти
846
Сегодня, 13 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялось мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в
13 октября 2026  15:23
Губернатор Вячеслав Федорищев наградил аграриев Самарской области
851
Весь список