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Пожизненный запрет вейпов для молодежи поддерживают 70% самарцев

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Пожизненный запрет вейпов для молодежи поддерживают 70% самарцев

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.


За пожизненный запрет продажи вейпов (электронных сигарет) лицам, родившимся после 31 декабря 2008 года, выступают 70% самарцев («Это однозначный вред здоровью, особенно для молодежи»; «Полностью бы запретить эти сигареты»), против — 14% («Запретите и получите обратный эффект, с которым уже не справитесь»; «Это бесполезно, запрет порождает интерес и нелегальный рынок»), еще 16% затруднились с ответом («Совершеннолетние люди должны сами решать»).
Женщины поддерживают инициативу чаще мужчин: 75 и 65% соответственно.

Довольно категорично настроены респонденты 35—44 лет: среди них 81% сторонников запрета (по сравнению с 53% среди молодежи до 35 лет и 76% среди граждан 45+). При этом опрошенные младше 35 лет затруднялись с оценкой заметно чаще (20%), чем те, кто старше (13%).

Горожане с высшим образованием одобряют меру чаще, чем участники опроса со средним профессиональным. А зарабатывающие от 100 до 150 тысяч рублей — чаще, чем те, кто получает меньше или больше.

Среди тех, кто не курит, за запрет выступают 70%. Среди курящих только обычные сигареты — 76%. Среди тех, кто курит и обычные сигареты, и вейпы, уровень поддержки снижается до 52%, а среди пользователей только вейпов — до 44%.
 

Время проведения: 9—15 октября 2026 года

Теги: Опрос

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