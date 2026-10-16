Министерство обороны России и АНО «Диалог Регионы» запускают работу  с обращениями участников СВО в интернете

АНО «Диалог Регионы», куратор cети Центров управления регионами (ЦУР), открывает новый контур работы с обратной связью по военно-социальному профилю. Соответствующее постановление Правительства, подписанное Михаилом Мишустиным, появилось на официальном портале правовой информации.

Основными партнерами «Диалога» в этой деятельности являются ФКУ «Военно-социальный центр» (ВСЦ) Минобороны России и Государственный фонд «Защитники Отечества» (ФЗО).

«Запросы участников СВО и их семей требуют особого внимания. Они должны оперативно выявляться из всего массива обращений в интернете и обрабатываться профильными ведомствами. Своей методологией и апробированными цифровыми решениями мы усилим «Военно-социальный центр» и госфонд «Защитники Отечества», которые являются основными драйверами этой деятельности. Вывести эту работу в практическую плоскость удалось благодаря поддержке министра обороны Андрея Белоусова. Работа с обратной связью от участников СВО является для нас абсолютным приоритетом, исходя из задачи Президента», — прокомментировал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

В основе взаимодействия — опыт и методология ЦУР, которые зарекомендовали себя в региональной повестке. С 2020 года Центры фиксируют запросы граждан в интернете, маршрутизируют их в профильные ведомства. Большие данные и аналитика на основе обратной связи позволяют губернаторам принимать управленческие решения.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что взаимодействие фонда с Центрами управления регионами позволяет оперативно получать обратную связь от ветеранов СВО и их семей и учитывать поступившие запросы в совершенствовании системы поддержки. Такой же формат работы «Диалог» выстроит для Минобороны РФ на базе ЦУР. Для этого центры будут усилены дополнительными профильными специалистами.

Совместная работа позволит повысить оперативность и эффективность реакции министерства на запросы, а для военнослужащих, ветеранов СВО и их родных упрощается коммуникация с органами власти, они получают комплексные ответы и решения. При этом обращения будут обрабатываться с учетом требований Минобороны к защите информации.

О востребованности интернет-коммуникаций с военнослужащими и их близкими говорит статистика. В 2025 году зафиксировано 100 тыс. сообщений от этой категории граждан. Только за 9 месяцев 2026 года было обработано 101 135 сообщений. По прогнозам, в ближайшем будущем вопросы по военно-социальному профилю станут одной из самых актуальных тематик сообщений.