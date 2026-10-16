В Подмосковье и ряде других регионов России появилось много волков

В Подмосковье волков видели в районах Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры. Об увеличении числа обращений жителей сообщил член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. По его словам, на границе Московской и Владимирской областей дикого зверя недавно заметил подписчик SHOT.

Хищники выходят к населённым пунктам, бродят по дорогам и заходят в частный сектор в поисках пищи. Среди возможных причин такого поведения называют доступность пищевых отходов, миграцию перед зимовкой и вырубку лесов. В отдельных регионах уже обсуждают меры по регулированию численности волков, в том числе отстрел в охотничьих угодьях, пишет Лайф.