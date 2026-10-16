Как россияне ищут подарки на День отца

В преддверии Дня отца 18 октября, Почта Mail и Леди Mail выяснили, где россияне ищут идеи для подарков и что мешает определиться с покупкой. Оказалось, что труднее всего угодить отцам и партнерам — их назвали по 27% опрошенных. При этом россияне чаще выбирают полезные подарки, чем сюрпризы и новые впечатления.

Главная сложность при поиске — ощущение, что все есть: так ответили 30%. Еще четверть (26%) боятся купить ненужную вещь, 20% не знают желаний, а 17% сложно придумать что-то оригинальное. Только 7% признались, что обычно не испытывают трудностей с выбором.

Контент о товарах нередко подсказывает идеи для подарков: половина опрошенных (47%) хотя бы раз совершали незапланированную покупку после видео, обзора или подборки, а еще 30% сохраняли понравившиеся варианты на будущее. При этом принять решение чаще всего помогают подробные характеристики товара (42%), видео с демонстрацией (20%) и готовые подборки подарков (16%).

При выборе подарка большинство опираются на его практичность (41%). Каждый четвертый (27%) дарит то, о чем его попросили, а 20% выбирают по увлечениям. Сюрпризы и новые впечатления в качестве подарка выбирают 12% опрошенных.

Данные аналитиков Почты Mail о покупках подтверждают интерес к практичным категориям. В топе товаров для подарка стали позиции с маркетплейсов — 34%, цифровые товары и подписки — 30%, билеты на события — 16%. Также среди популярных категорий «Дом и ремонт» (14%) –– средний чек в категории вырос на 59% до 20 тыс. рублей, а также «Электроника» (6%), где средний чек увеличился на 30% и достиг 17 тыс. рублей. По данным ВКонтакте, в шопсах в преддверии Дня отца увеличилась доля покупок товаров для геймеров, товаров для рыбалки и автоаксессуаров.

Чтобы не ошибиться с подарком — 3 из 10 спрашивают о пожеланиях напрямую, 26% отправляются за идеями на маркетплейсы и в интернет-магазины. Каждый десятый советуется с друзьями и родственниками (9%), еще столько же находят варианты через поисковые системы, тематические статьи и подборки.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в число городов с наибольшим количеством участников опроса вошли Екатеринбург, Краснодар и Самара.

*Опрос проведен среди читателей Леди Mail в октябре 2026 года. В исследовании приняли участие 1 310 респондентов.