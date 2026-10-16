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Студенты рассчитывают получать после выпуска почти 94 тысячи рублей в месяц

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студенты рассчитывают получать после выпуска почти 94 тысячи рублей в месяц

Самыми популярными направлениями для поступления в вузы и ссузы в 2026 году стали информационные технологии и программирование (15%), педагогика и образование (14%), а также инженерия и технические специальности (12%). При этом почти каждый второй студент рассчитывает на зарплату выше 80 000 рублей после выпуска, а средние ожидания составляют около 94 тысяч руб/мес. Такие данные получили Авито Работа и Авито Реклама по итогам исследования среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет, поступавших в вузы и ссузы в этом году.

Среди тех, кто поступал в этом году, 48% подавали документы на онлайн-курсы или программы переподготовки в высшие учебные заведения, 22% — в колледжи, техникумы и училища, 17% — на бакалавриат или специалитет, ещё 13% — в магистратуру.

Пятёрку самых популярных направлений замыкают экономика, финансы и бухгалтерский учёт, а также дизайн и творческие профессии — по 11% респондентов. На программы маркетинга и рекламы, а также медицины и здравоохранения поступали по 10% опрошенных.

При выборе направления возможность трудоустройства после обучения была очень важна для 38% поступавших, ещё 27% опрошенных учитывали этот фактор, но не считали его первостепенным. 36% респондентов отметили личный интерес как один из ключевых факторов выбора направления. Высокий уровень заработной платы в будущем и востребованность профессии на рынке труда назвали важными по 22% респондентов.

Реклама направлений для обучения привлекает внимание поступающих: 79% респондентов, подавших документы в этом году, учитывали её при выборе будущей профессии. Среди тех, на чей выбор влияет реклама, почти треть (30%) отметили, что видят релевантные предложения о профессиях на площадках электронной коммерции.

В первые два-три года после окончания обучения респонденты рассчитывают получать в среднем 93 894 руб/мес. Зарплату от 80 001 до 110 000 руб/мес ожидают 22% опрошенных, от 50 001 до 80 000 руб/мес — 18%. Ещё 16% ожидают дохода от 50 000 руб/мес, 14% — от 110 001 до 130 000 руб/мес. На доход от 130 001 до 150 000 руб/мес рассчитывают 10%, 12% — выше 150 000 руб/мес.

Теги: Опрос

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