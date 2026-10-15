Половина россиян тратит весь доход на текущие расходы

Почти половина россиян (48%) стараются не брать кредиты и пользуются только своими средствами. При этом половина опрошенных не откладывает деньги, направляя весь доход на текущие расходы. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и финансового маркетплейса «Сравни», с которым 15 октября ознакомились «Известия».

В ходе опроса аналитики выяснили, как россияне управляют личным бюджетом, выплачивают кредиты и формируют накопления. В исследовании приняли участие более 3200 респондентов из всех регионов России.

Так, 17% выплачивают кредиты по установленному графику, а 16% стараются погасить досрочно. Кредитными картами в рамках беспроцентного периода пользуются 14% респондентов. Еще 6% признались, что не всегда успевают вносить платежи вовремя.

В вопросах накоплений россияне придерживаются разных подходов. Половина опрошенных не откладывает деньги, направляя весь доход на текущие расходы. Чаще всего так отвечали представители сферы ретейла и бухгалтерии — по 48%. Еще 22% откладывают то, что остается после обязательных трат, без определенной системы. Чаще такой подход встречается среди работников транспортной отрасли (32%), бухгалтерии (28%) и IT (24%).