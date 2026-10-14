Россияне назвали книги, вселяющие веру в людей

Книги могут менять отношение к окружающим и напоминать о важности доброты, доверия и взаимопомощи. По данным опроса книжной сети «Буквоед», 80% участников хотя бы раз в жизни после прочтения определенных произведений начинали иначе относиться к людям: становились внимательнее, больше доверяли окружающим и чаще предлагали помощь. Результаты исследования 14 октября появились в распоряжении «Известий».

В исследовании на тему «Какие книги возвращают веру в людей» приняли участие более 700 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Лидером рейтинга стал «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери — произведение набрало 25% голосов. По мнению респондентов, история главного героя учит искренности не только в контексте необходимости говорить правду, но и в более глубоком понимании: доверять сердцу и видеть, что за внешними проявлениями человека могут скрываться чувства, о которых не все готовы говорить открыто.

Второе место заняла «Судьба человека» Михаила Шолохова, которую выбрали 19% опрошенных. Эта история напоминает, что даже после тяжелых испытаний можно сохранить человеческий облик и не ожесточиться. Третью строчку с результатом 9% разделили два произведения: «Три товарища» Эриха Марии Ремарка и «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт.

В «Трех товарищах» читатели особенно ценят тему настоящей дружбы, преданности и взаимопомощи. Герои сталкиваются с последствиями войны, бедностью, болезнями и потерями, но сохраняют силу духа благодаря уверенности в том, что рядом есть люди, на которых можно положиться. «Маленькие женщины», в свою очередь, показывают, как даже в условиях финансовых трудностей можно поддерживать тех, кому приходится еще тяжелее. Забота проявляется в простых поступках: навестить заболевшего, выслушать друга, поддержать близкого или сделать небольшой подарок.

Пятерку лидеров замыкает рассказ Валентина Распутина «Уроки французского» — его отметили 8% респондентов. По мнению участников опроса, произведение показывает, что люди способны совершать добрые поступки не только ради выгоды или вознаграждения, но и потому, что не могут оставаться равнодушными к чужой беде.