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Россияне смогут увидеть пик осеннего звездопада

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Россияне смогут увидеть пик осеннего звездопада

Через неделю, 21 октября, россияне смогут увидеть пик активности метеорного потока Ориониды. Об осеннем звездопаде сообщила научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман в разговоре с агентством РИА Новости.

«Ориониды — метеорный поток из созвездия Орион, он действует ежегодно со 2 октября до 7 ноября. В этом году его пик наступит 21 октября 2026 года в 21:00 по московскому времени», — поделилась информацией астроном. По ее словам, звездопад Ориониды рожден знаменитой кометой Галлея, в максимум активности он дает примерно 15-20 метеоров в час. Наблюдают Ориониды над юго-восточным горизонтом. При этом, уточнила Кошман, условия наблюдения Орионид в 2026-м будут не слишком благоприятными, поскольку пик метеорного потока произойдет вблизи полнолуния.

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