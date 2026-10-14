В Самаре хотят узаконить протестантский храм в Зубчаниновке

В Самаре начались общественные обсуждения по поводу религиозного учреждения в Кировском районе.

Заявитель попросил мэрию предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования двух земельных участка общей площадью 1 136 кв. м. Территория расположена на углу улиц Ангарская и Октябрьская в Зубчаниновке. Ее хотят использовать под проведение религиозных обрядов и религиозное образование.

На самом деле на указанном месте уже есть храм. Он принадлежит религиозной организации Поместной Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня.

Адвентисты седьмого дня — одно из направлений протестантизма. Его отличительные черты — вера в близкое Второе пришествие, строгое соблюдение Десяти заповедей. В Самаре и Самарской области зарегистрировано несколько местных религиозных организаций адвентистов седьмого дня: в Жигулевске, в Сызрани, на улице Стара Загора и в Зубчаниновке.

Общественные обсуждения продлятся до 31 октября. Экспозицию проекта будут выставлять с 17 по 24 октября. Ознакомиться с материалами можно в здании департамента градостроительства по адресу: улица Галактионовская, 132. График работы экспозиции: с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу — с 9:00 до 15:00, пишет 63.ру.