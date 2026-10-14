Парад Памяти в Самаре могут провести без зрителей и гостей

Мероприятие, посвященное памяти военного парада 1941 года, сохранит историческое значение, но пройдет иначе. О деталях рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщает tvsamara.ru.

Формат решено сделать сдержанным. Количество участников сократят до 500 человек. По площади Куйбышева пройдут только парадные расчеты из Самарской области и сводный оркестр. Зрителей на мероприятие не приглашают. Также не предусмотрено участие парадных расчетов из регионов Приволжского федерального округа.

«Парад должен быть полноценным по содержанию, необходимо обеспечить все необходимые меры безопасности», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

На площади будут дежурить представители всех экстренных служб. Разработана схема эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.