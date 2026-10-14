В Самарской области спрос на благоустройство дач вырос на 26%

В августе жители Самарской области активнее готовили дачные участки к холодам: спрос на услуги по благоустройству сада и территории вырос на 26% год к году. Особенно заметно увеличился интерес к монтажу теплиц (+48% за месяц), устройству въездов на участки (+22%) и подготовке основания под дорожки (+31%). Такие данные получили аналитики Авито Услуг.

Самарцы также чаще заказывали работы с теплицами — спрос на замену поликарбоната вырос на 32%. Кроме того, увеличился интерес к уходу за деревьями: формированию кроны (+37%) и измельчению веток (+14%).