В Новокуйбышевске руководитель станции скорой помощи оштрафован за невыезд бригады к многодетной матери

Прокуратура г. Новокуйбышевска Самарской области провела проверку деятельности государственного учреждения здравоохранения – областной станции скорой медицинской помощи.

В ходе проверки выявлено нарушение лицензионных требований, выразившееся в ненаправлении бригады для оказания скорой медицинской помощи многодетной матери, а также в несоблюдении 20-минутного срока прибытия к другим пациентам.

На выявленные нарушения прокуратура города отреагировала внесением представления исполняющему обязанности директора учреждения и возбуждением в отношении него дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности с грубым нарушением лицензионных требований).

Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, в защиту прав матери 12 детей, которой пришлось самостоятельно добираться до лечебного учреждения для получения первой медицинской помощи, прокуратура города направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Ход и результаты рассмотрения иска на контроле надзорного ведомства.