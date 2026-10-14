В Тольятти продавщица ювелирного магазина осуждена за подмену золотых украшений на бижутерию

Прокуратура Центрального района города Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

Государственное обвинение доказало, что в период с февраля 2025 года по март 2026 года продавец-кассир ювелирного магазина совершила хищение украшений путем подмены оригинальных на менее ценные аналоги. Сумма причиненного ущерба превысила 755 тысяч рублей.

На стадии предварительного расследования женщина полностью возместила причиненный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.