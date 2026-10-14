Самарская спортсменка возглавила мировой рейтинг пляжного тенниса

Впервые в истории пляжного тенниса российская женская пара в составе Елизавета Кудинова (Самара) / Анастасия Семенова (Рыбинск) поднялась на первую строчку мирового рейтинга Международной федерации тенниса ITF.

С этим результатом чемпионок поздравил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Вписана новая страница в историю главных достижений российского спорта. Впервые наша женская пара возглавила мировой рейтинг в пляжном теннисе. Пожелаю Елизавете Кудиновой и Анастасии Семеновой оставаться на этой вершине как можно дольше. Новых побед вам, девушки!»