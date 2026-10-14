доля довольных работой сотрудников старше 65 лет выросла с 60% до 78%

Сотрудники старше 65 лет стали заметно чаще позитивно оценивать свою работу. По данным опроса Авито Работы среди 1395 работающих россиян в сентябре 2026 года, 78% специалистов этой возрастной группы довольны текущим местом работы, тогда как в июне таких было 60%. Одновременно у респондентов 65+ лет выросла и оценка собственной продуктивности — с 63% до 87%.

В сентябре полностью или в целом довольны своей работой были 71% опрошенных совершеннолетних работающих россиян (в июне — 70%). Высоко оценили собственную продуктивность 79% — летом этот показатель составлял 77%.

Пятёрка наиболее распространённых факторов удовлетворённости осталась прежней: зарплата, условия труда, отношения в коллективе, гибкий график и интерес к задачам. Размер дохода и в июне, и в сентябре отметили 47% респондентов. Условия труда в сентябре назвали 32% (в июне — 31%), отношения с коллегами — 25% (27%), гибкий график и интерес к работе — по 24% (25% и 23% соответственно).

Молодые специалисты 18–24 лет в качестве важнейшего фактора удовлетворенности своей работой стали чаще называть условия труда — 33% в сентябре, тогда как летом этот фактор отметили 27% опрошенных. Кроме того, в сентябрьском опросе молодые специалисты чаще отмечали интерес к своим задачам — 27% в сравнении с 23% летом, а также социальные гарантии и льготы — 11%, тогда как в июне этот фактор выделяли 6%.

На удовлетворенность работой сотрудников в возрасте 45–54 лет стали чаще влиять условия труда — в сентябре их отметили 35% респондентов, тогда как в июне этот фактор обозначили 28% опрошенных, а также отношения с руководством — 26% против 20%.

А в возрастной категории специалистов 65+ выросла значимость зарплаты: в сентябре этот фактор отметили 50% опрошенных, в июне — 34%. Также для опрошенных в возрасте 65+ лет важны стабильность занятости (32% против 23%), отношения с руководством здесь также отметили чаще — 25% в сентябре против 19% в июне.