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В России отмечают спрос на работников-пенсионеров

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в России отмечают спрос на работников-пенсионеров

Работники в возрасте от 55 лет не только хорошо срабатываются с коллективом, но и обладают опытом и знаниями, которых часто нет у молодых коллег. Зачастую они более эффективны в работе, а на фоне дефицита кадров спрос на таких сотрудников растет опережающими темпами, объяснил в беседе с НСН глава агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

Так он прокомментировал данные исследования о том, что за пять лет в РФ количество работающих россиян выросло с 71,7 млн до 74,4 млн человек, и 80% этого прироста пришлось на работников старше 55 лет, пишет Газета.

Мурадян пояснил, что в таких отраслях, как промышленность, медицина, образование, инженерия опыт ценится больше – соответственно, на сотрудников в возрасте спрос выше, чем на молодежь. В то же время начинающие специалисты более востребованы в IT, цифровом маркетинге и технологических отраслях.

Кроме того, спрос на работников пенсионного возраста связан с кадровым дефицитом и более разумным подходом старшего поколения к работе, считает эксперт.

«Простыми словами, за адекватные деньги и без «зумерских замашек», – пояснил он.

Мурадян также добавил, что сейчас возраст руководителя также отходит на второй план – акцент делается на компетенциях и навыках управления подчиненными. Часто представители старшего поколения в компаниях отвечают за стабильность, опыт и экспертную оценку, а молодежь – за гибкость, внедрение новых технологий.

«Конфликты возникают чаще из-за различий в подходах к работе, а не из-за возраста. Наиболее эффективные команды те, где опыт старших сотрудников сочетается с энергией молодых», – заключил специалист.

До этого сообщалось, что работодатели в России расширяют наем кандидатов старше 55 лет на фоне нехватки специалистов и запроса на опыт, причем растут также и зарплатные ожидания. В среднем по стране медианный уровень желаемой оплаты труда достиг 80 тыс. рублей, при этом соискатели старше 55 лет рассчитывают на 82,4 тыс. рублей в месяц.

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