В Самаре руководитель департамента привлечен к ответственности за нарушение порядка рассмотрения жалобы

Прокуратура города Самары провела проверку исполнения требований федерального законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Установлено, что в Департамент управления имуществом администрации городского округа Самара поступила жалоба местной жительницы на отсутствие ремонта в квартире, предоставленной по договору социального найма.

В нарушение норм федерального законодательства решение по жалобе не принято, порядок его обжалования заявительнице не разъяснен. Кроме того, указанная жалоба рассмотрена не руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, а его заместителем.

Прокурор возбудил в отношении руководителя Департамента управления имуществом администрации городского округа Самара постановление по ч. 3 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг).

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновный привлечен к административной ответственности. Постановление оставлено в силе судом апелляционной инстанции и вступило в законную силу.

По результатам прокурорского вмешательства органом местного самоуправления женщине предоставлена муниципальная услуга в полном объеме.