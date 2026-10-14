Полтора миллиона отдала мошенникам 46-летняя жительница областного центра

К полицейским за помощью обратилась 46-летняя жительница областного центра. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники оформляют на нее кредит онлайн и убедил женщину, что для сохранности ее сбережений необходимо перевести все денежные средства на другой, «безопасный» счёт, созданный специально для неё. Таким образом, потерпевшая перевела аферистам более 1 500 000р. Спустя какое-то время жительница Сызрани сама позвонила «правоохранителю», но связаться с ним так и не смогла. Женщина поняла, что стала жертвой преступников. Пострадавшая написала заявление в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.