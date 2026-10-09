МВД: мошенники обманывают россиян под предлогом криптоинвестиций

Мошенники выманивают деньги у граждан под предлогом якобы инвестиций в криптовалюту. Об этом предупредили в УБК МВД России, пишет РТ.

В ведомстве отметили, что эта схема пользуется популярностью у мошенников. Уточняется, что аферисты обещают потенциальной жертве «альтернативный» источник дохода и предлагают инвестировать в «выгодные» финансовые продукты.

«На самом деле отправленные по указанным реквизитам деньги поступают на счета преступников», — сообщили в управлении, добавив, что за выгодными предложениями о рекордном заработке могут скрываться мошенники.