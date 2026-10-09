В Самарской области лось напал на машину

Очередное ДТП с диким животным произошло в Самарской области. На старой дороге у села Курумоч лось вышел к трассе, постоял на обочине, а затем разбежался и всем корпусом влетел в проезжавший мимо внедорожник. Удар пришёлся в боковую часть кузова. Животное упало на асфальт, но через пару секунд поднялось и скрылось в лесу. Водитель отделался испугом и разбитой машиной.

Судя по кадрам с видеорегистратора встречного автомобиля, лось не просто выскочил под колёса случайно — он буквально «выцеливал» автомобиль. Это поведение, нетипичное для пугливого лесного зверя, озадачило очевидцев. Но у биологов объяснение простое: идёт гон.

Брачный период у лосей длится с конца августа до середины октября. В это время самцы перестают есть, теряют до 20% массы тела и все силы тратят на поиск самок и отпугивание конкурентов. Гормональный фон меняется настолько сильно, что инстинкт самосохранения притупляется — животные перестают бояться людей, техники и привычных опасностей.

В таком состоянии лось может воспринимать автомобиль как соперника. Возможно, самец увидел в приближающейся машине «конкурента» и решил атаковать, пишет 63.ру.