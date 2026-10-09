В Сызрани соберутся Волонтёры Победы Самарской области

12 октября в городе Сызрань состоится Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы Самарской области. Мероприятие пройдёт в рамках Региональной патриотической программы «Наследие Победы» при поддержке Фонда президентских грантов.

Слёт объединит активистов Движения из разных муниципалитетов региона: волонтёры приедут из Тольятти, Жигулёвска, Сызрани, Октябрьска, а также из Ставропольского, Сызранского, Шигонского и Елховского муниципальных районов. Программа Слёта построена так, чтобы соединить знакомство с текущими практиками и планами деятельности. Участники смогут обменяться опытом, прокачать навыки проектной работы и вместе разработать новые идеи для патриотических инициатив.

«Цель наших встреч на Межмуниципальных слётах – не просто собрать волонтёров из разных территорий, а создать условия для реального обмена практиками и запуска новых инициатив на местах», – отметил Сергей Андриянов исполнительный директор Самарского реготделения движения «Волонтёры Победы», член Общественной палаты Самарской области.

Слёт станет площадкой для формирования устойчивых связей между муниципальными командами, а также для выработки единых подходов к просветительской и волонтёрской деятельности в сфере патриотического воспитания.