Заманчивое предложение от «брокера» лишило 82-летнюю жительницу Самары всех сбережений.

Я нашел ошибку
Главные новости:
6 октября в Самаре состоялось расширенное заседание Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».
«Единая Россия» в Самарской области: кандидаты на ключевые посты и обновление отделения
6 октября 2026 года в Казани состоялось совместное совещание аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе и межведомственной комиссии Республики Татарстан.
В ПФО обсудили трудоустройство ветеранов СВО  
9 октября в Самаре на площадке универсальной муниципальной ярмарки на пересечении улиц Киевской и Тухачевского (ул. Партизанская, 55Е) стартует «Всероссийская ярмарка».
В Самаре пройдет «Всероссийская ярмарка»
В поселке Малороссийский близится к завершению возведение нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 80%.
В Большеглушицком районе завершается строительство нового ФАПа
Сторонник партии «Единая Россия», индивидуальный предприниматель и многодетный отец Дмитрий Пальцев из села Дмитриевка Нефтегорского района лично отправил крупную партию гуманитарной помощи в госпиталь города Луганск. Общий вес груза составил 40 тонн прод
40 тонн гуманитарной помощи из Нефтегорского района : многодетный отец и сторонник «Единой России» Дмитрий Пальцев поддержал госпиталь в Луганске
Продолжается комплексное оздоровление реки Сызранки в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
В Сызрани продолжается расчистка реки в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие»
Beeline Cloud запустил AI Hive Platform — комплексную экосистему ИИ-рабочих мест для бизнеса.
Beeline Cloud открыл бизнесу доступ к защищённым ИИ-рабочим местам
CNewsMarket подготовил первый российский рейтинг крупнейших проектов частных сетей связи (pLTE). «Билайн бизнес» возглавил топ операторов, реализовавших подобные проекты.
«Билайн бизнес» возглавил рейтинг крупнейших pLTE-проектов по технологической зрелости
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.71
0.78
EUR 96.03
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Заманчивое предложение от «брокера» лишило 82-летнюю жительницу Самары всех сбережений

278
Заманчивое предложение от «брокера» лишило 82-летнюю жительницу Самары всех сбережений.

По информации ГУ МВД России по Самарской области: в полицию Самары поступило заявление от 82-летней  местной жительницы о факте мошенничества. По словам обратившейся, она решила открыть инвестиционный счёт в банке, после чего к ней позвонил «брокер» с заманчивым предложением о получении крупного дохода от инвестирования денежных средств. Неизвестный рассказал женщине, в какие акции необходимо вкладываться в настоящее время, чтобы получить совсем скоро большую прибыль.

Женщина, плохо разбирающаяся в вопросах инвестирования, поддалась на уловки афериста. Не проверив легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника, пожилая женщина сняла со своих счетов все сбережения, дополнительно заняв у соседей и родственников  порядка 90 000 и перевела на реквизиты, указанные незнакомцем.

Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем «брокерской фирмы», женщина не смогла. Попытки связаться с «брокером»  также не увенчались успехом. Общая сумма ущерба составила 1 300 000 рублей.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В основном жертвами мошенников становятся люди, которые никогда целенаправленно не интересовались торговлей валютой, акциями. Злоумышленники не идут к опытным инвесторам. Они ищут аудиторию, проявляющую базовый интерес к теме денег в сети интернет: такие люди скачивают бесплатную литературу на тему «как заработать в интернете», оставляя e-mail или телефон для получения файла, или оставляют заявку с контактными данными на сайте инвестиционной фирмы для консультации. Помните: профессиональный и честный брокер или финансовый трейдер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону или в мессенджере. Хорошего специалиста клиенты ищут сами. Берегите себя и будьте бдительны.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызранском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернут 75 тысяч рублей, похищенные мошенниками
06 октября 2026, 14:04
В Сызранском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернут 75 тысяч рублей, похищенные мошенниками
В ходе предварительного следствия установлена личность владельца счета, на который были переведены денежные средства. Криминал
537
40% родителей сталкивались с интернет-мошенничеством в отношении своих детей
06 октября 2026, 13:09
40% родителей сталкивались с интернет-мошенничеством в отношении своих детей
Не спасают и технические ограничения: почти половина родителей (47%) используют родительский контроль, однако 11% признают, что дети научились его обходить. Криминал
408
В Самарской области по указанию незнакомцев женщина перевела более 1,5 миллиона рублей за несуществующий автомобиль.
06 октября 2026, 11:17
В Самарской области по указанию незнакомцев женщина перевела более 1,5 миллиона рублей за несуществующий автомобиль
Проверяйте площадку и продавца. Не переводите деньги на карты физлиц. Изучите договор до подписания. Криминал
473
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
7 октября 2026  13:05
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
259
в Самаре к теплу подключили 20,8% жилищного фонда
7 октября 2026  12:26
В Самаре к теплу подключили 20,8% жилищного фонда
260
Штольни в Сокольих горах на Красной Глинке продали на торгах
7 октября 2026  11:35
Штольни в Сокольих горах на Красной Глинке продали на торгах
295
В Самаре планово включат сирены
7 октября 2026  10:08
В Самаре планово включат сирены
356
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
6 октября 2026  13:18
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
744
Весь список