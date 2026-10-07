Заманчивое предложение от «брокера» лишило 82-летнюю жительницу Самары всех сбережений.

По информации ГУ МВД России по Самарской области: в полицию Самары поступило заявление от 82-летней местной жительницы о факте мошенничества. По словам обратившейся, она решила открыть инвестиционный счёт в банке, после чего к ней позвонил «брокер» с заманчивым предложением о получении крупного дохода от инвестирования денежных средств. Неизвестный рассказал женщине, в какие акции необходимо вкладываться в настоящее время, чтобы получить совсем скоро большую прибыль.

Женщина, плохо разбирающаяся в вопросах инвестирования, поддалась на уловки афериста. Не проверив легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника, пожилая женщина сняла со своих счетов все сбережения, дополнительно заняв у соседей и родственников порядка 90 000 и перевела на реквизиты, указанные незнакомцем.

Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем «брокерской фирмы», женщина не смогла. Попытки связаться с «брокером» также не увенчались успехом. Общая сумма ущерба составила 1 300 000 рублей.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В основном жертвами мошенников становятся люди, которые никогда целенаправленно не интересовались торговлей валютой, акциями. Злоумышленники не идут к опытным инвесторам. Они ищут аудиторию, проявляющую базовый интерес к теме денег в сети интернет: такие люди скачивают бесплатную литературу на тему «как заработать в интернете», оставляя e-mail или телефон для получения файла, или оставляют заявку с контактными данными на сайте инвестиционной фирмы для консультации. Помните: профессиональный и честный брокер или финансовый трейдер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону или в мессенджере. Хорошего специалиста клиенты ищут сами. Берегите себя и будьте бдительны.